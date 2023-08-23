Врач-ревматолог калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» рассказала, почему нельзя терпеть боль в суставах

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Боли в суставах при смене погоды, после стресса, перенесенного COVID‑19 сигнализируют об артрите
Наш организм работает как большой компьютер, все системы которого взаимосвязаны. Боль, которая возникла без видимых для вас причин, может быть следствием того, что где-то в работе произошел сбой.
Внимательнее относиться к своему здоровью советует врач-ревматолог медицинского центра «Клиника ЗДОРОВьЯ» Алена МОЛОДОВА.
— Ревматолог — это врач, который выключает боль, — говорит Алена Геннадьевна. — Я лечу различные суставные заболевания соединительной ткани, и, как правило, ко мне люди обращаются уже тогда, когда терпеть становится трудно. Нередко к их состоянию могут добавляться хронические заболевания, — подчеркивает врач-ревматолог.
Когда человек живет в состоянии постоянной боли, качество его жизни значительно снижается, пропадает интерес к жизни.
Ревматолог «Клиники ЗДОРОВьЯ» объясняет, что медлить и пытаться подобрать препарат самому опасно. Состояние больного продолжит ухудшаться, может появиться деформация суставов, отек.
— После первого приема пациента я в первую очередь направляю его на дообследования (лабораторные, инструментальные), это позволит уловить даже мельчайшие изменения в работе всего организма.
— Какие неявные признаки говорят о наличии ревматологического заболевания?
— Организм всегда дает сигнал, важно не упустить его. Люди обычно не обращают внимание, что во время смены погоды они, к примеру, становятся метеочувствительными. Периоды обострения — весна-раннее лето и осень-ранняя зима. Когда наступает период дождей, сырости, у людей с ревматоидными заболеваниями появляются боли в суставах, скованность, ограничение подвижности, — поясняет Алена Геннадьевна.
Врач подчеркивает, что главная ошибка людей в том, что они не обращают внимания на то, что их беспокоит, как обычно, идут на работу, принимая обезболивающие средства.
— Если с утра пальцы рук отекают, вы не можете снять кольцо, это первый сигнал, равно как и ощущение скованности в кистях, ведь межфаланговые суставы — излюбленное место для отложения патологических комплексов антител, провоцирующих артрит, — говорит Алена Геннадьевна. — Если ситуацию запустить, со временем на фалангах образуются узелки Гебердена и Бушара, заметные глазу.
В медицинском центре «Клиника ЗДОРОВьЯ» врач-ревматолог работает в тандеме с другими специалистами: ЛОРом, гинекологом, гастроэнтерологом, травматологом. Здесь можно сдать необходимые анализы и получить всестороннюю консультацию, вам назначат эффективный план лечения.
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