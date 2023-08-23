В Калуге возбуждено еще одно уголовное дело о подделке подписей жильцов

В среду, 23 августа, прокуратура Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки по факту использования поддельного протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома.

В прокуратуру города Калуги обратись жильцы многоквартирного дома №12 по ул. Георгия Дмитрова с заявлением о том, что от их имени подписан протокол общего собрания о смене управляющей компании.

Проверка установила, что в мае 2023 года, без ведома заявителей, проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома.

От их имени неизвестными лицами подписаны бюллетени, на основании которых составлен протокол общего собрания об избрании управляющей компании ООО «ГК Жилищник».

Протокол с поддельными подписями был отправлен в ГЖИ Калужской области для внесения изменений в реестр лицензий.

Возбуждено уголовное дело о подделке документов. Расследование дела на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее мы рассказывали историю жильцов этого дома. Люди просили остановить "хищника" в лице самоизбранной УК.

Кроме того, еще как минимум два дома по улице Георгия Димитрова пострадали от захвата той же управляющей компании. Это дом № 10 и дом № 8, с жителями которого наша редакция тоже встречалась.

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