В Калужской области пропала 40-летняя женщина

Во вторник, 22 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 40-летней калужанки.
Внимание, помогите найти человека! Пропала Крюкова (Райцева) Наталья Викторовна, 40 лет, автодорога 29К-016 Козельск-Ульяново-Хвастовичи.
С 17 августа 2023 года её местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей:
- рост 160 см;
- нормального телосложения;
- светло-русые волосы;
- карие глаза.
Одежда:
- зеленая футболка;
- синие джинсы;
- черные кроссовки.
Может находиться в вашем городе, в вашем районе!
Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам поиска: Анастасия 89190354617, Ольга 89109185360.
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