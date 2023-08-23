В Калужской области пропала 40-летняя женщина

Во вторник, 22 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках 40-летней калужанки.

Внимание, помогите найти человека! Пропала Крюкова (Райцева) Наталья Викторовна, 40 лет, автодорога 29К-016 Козельск-Ульяново-Хвастовичи.



С 17 августа 2023 года её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей:

- рост 160 см;

- нормального телосложения;

- светло-русые волосы;

- карие глаза.

Одежда:

- зеленая футболка;

- синие джинсы;

- черные кроссовки.

Может находиться в вашем городе, в вашем районе!

Любую информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам поиска: Анастасия 89190354617, Ольга 89109185360.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.