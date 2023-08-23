Еще один день с грозами обещают в Калужской области

В среду, 23 августа, в Калужской области опять прогремят грозы, говорят синоптики.

Утром небольшой дождь и +16 градусов. Днем грозы, температура около +19 градусов тепла.

К ночи похолодает до +13.

Наши предки верили, какая погода выдалась двадцать третьего августа, такую стоит ожидать и 30 августа.

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