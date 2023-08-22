На въезде в Калугу развернули огромный флаг

Во вторник, 22 августа, в Калуге особым образом отметили день государственного символа.

На въезде в город развернули огромный флаг России.

Теперь богатыри на ладье плывут на фоне триколора.

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