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В Калуге открыли мемориальную доску в честь бывшего начальника ГИБДД Степана Паненкова

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Госавтоинспекции
Опубликовано: 22.08.2023 14:54 0 209
В Калуге открыли мемориальную доску в честь бывшего начальника ГИБДД Степана Паненкова

В понедельник, 21 августа, в Управлении Госавтоинспекции по Калужской области открыли мемориальную доску в честь бывшего начальника управления ГАИ- ГИБДД УВД Калужской области полковника милиции в отставке Степана Паненкова, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Мемориальная доска появилась на улице Салтыкова-Щедрина, дом 70.

Степан Сергеевич руководил ГАИ-ГИБДД двадцать лет, с 1980 года по 2000 год. С особым вниманием относился к воспитанию личного состава.

Полковник Паненков имеет множество наград: орден «Почета», медали «За безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й степени, медаль «Ветерана труда», нагрудные знаки, именным оружием – пистолетом Макарова.

Все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.

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Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Госавтоинспекции
Опубликовано: 22.08.2023 14:54 0 209
Тэги: общество
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