Калужские единороссы отметили День флага России автопробегом

В традиционной акции местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения Юрий Моисеев, депутаты Гордумы Евгений Сергеев и Андрей Беккер, партийцы, члены «Молодой гвардии», сторонники «Единой России» и волонтёры Победы.

Колонна машин с российскими флагами проехала от набережной Яченского водохранилища до Театральной площади, перед Драмтеатром участники акции развернули триколор.

«Для местного отделения партии «Единая Россия» автопробег в День государственного флага стал уже доброй традицией. Это очень яркое и значимое мероприятие, которое демонстрирует наше единство. Мы ценим и уважаем историю нашей великой страны и её государственные символы», – прокомментировал Юрий Моисеев.

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