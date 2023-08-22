В Калуге открылась выставка «Дары сада, огорода и личного подворья»

В Доме народного творчества и кино «Центральный» посетителей ждали фрукты, овощи и ягоды, цветочные композиции, удивительные плоды необычных форм и размеров, а также выразительные натюрморты из всего, что трудами калужан было выращено на садовых участках. Была представлена продукция 20 садоводов из 5 трудовых коллективов.

Поздравил собравшихся с открытием выставки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

«Калужским садоводам и огородникам есть чем гордиться! Мы уже в 29-й раз собираемся на этой замечательной выставке, и каждый раз им удаётся удивить, здесь представлены овощи и фрукты, которые, казалось бы, невозможно вырастить в нашем климате. Я искренне благодарю участников выставки, вы не только всей душой преданны своему делу, но, что очень важно, делитесь своим опытом и знаниями с калужанами. Желаю вам здоровья, успехов, благополучия и хороших урожаев!».

Посетителей ждали выступления творческих коллективов и мастер-классы, на которых все желающие могли проконсультироваться по агротехнике выращивания овощных, плодоовощных и ягодных культур.

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