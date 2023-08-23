Холодный расчет и теплый климат «РЕФКУЛа»

erid: LdtCKY5ku

Полностью российское предприятие, расположенное в Калужской области, сегодня успешно замещает ушедших с рынка страны иностранных производителей холодильного оборудования.

На заводе «РЕФКУЛ» производят оборудование различного назначения. От агрегатов для охлаждения продуктов, до профессиональных систем кондиционирования дата-центров.

«РЕФКУЛ» - номинант региональной премии «Работодатель года», которую проводит агентство «Комсомольская правда-Калуга».

О прошлом, настоящем и будущем завода подробно рассказал генеральный директор Алексей Морозов.

Занять нишу непросто

- Как появился завод «РЕФКУЛ»?

- Идея создания завода «РЕФКУЛ» появилась в 2015 году, когда начал меняться рынок, западные производители стали выходить напрямую к заказчикам, минуя многолетних российских партнеров. ГК «ТЕРМОКУЛ» не хватало одной производственной площадки в Москве, чтобы обеспечить холодильным и климатическим оборудованием всех действующих клиентов.

При создании завода мы опирались на знания и опыт ключевых европейских производителей, наши инженеры и руководители ездили, знакомились с особенностями заводов и готовили бизнес-план для создания завода европейского уровня в Калуге.

«РЕФКУЛ» полностью российское предприятие, нацеленное на импортозамещение в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 785 «О Правительственной комиссии по импортозамещению».

- Как внешнеполитическая ситуация повлияла на завод «РЕФКУЛ»?

- Сам завод построили в рекордные сроки, меньше чем за год. В мае 2019 года выпустили первую готовую продукцию. Становление завода совпало с пандемией, но, что не убивает, делает людей сильнее. Так вышло и с пандемией, несмотря на ряд сложностей, с которыми столкнулся «РЕФКУЛ»: нарушение логистических цепочек, изменение в режимах работ производственных мощностей партнеров - предприятие уже тогда начало оптимизацию рабочих бизнес-процессов.

Мы смогли войти в отрасль ЦОД и укрепить позиции в АПК. Февраль 2022 снова сильно скорректировал работу завода. За месяц мы были вынуждены сменить более 80% поставщиков. Европейское оборудование заменить на азиатское, а часть российских поставщиков ушли автоматически, не выдержав перемен. Их также пришлось сменить.

Помимо изменений в работе мы столкнулись с необычайным спросом на нашу продукцию. На время ушли все западные конкуренты, да, это потрясающе скажете вы! Но для того, чтобы «переварить» увеличивающееся количество заказов пришлось снова перестраивать всю систему работы завода. К примеру, чиллер состоит из 1065 компонентов, необходимо было не только перечертить все чертежи выпускаемого оборудования, пересчитать себестоимость под новую реальность, но и подготовить всю сопроводительную документацию. Это при том, что еще нужно собрать продукцию, протестировать, отладить ошибки в программном обеспечении и решить еще много "всплывающих" задач. Мы все - от проектировщиков, сварщиков до логистов и бухгалтеров работали 24/7 с февраля по июль 2022 года, чтобы «выплыть». Рост объемов производства в 2022 по сравнению с 2021 годом составил 100%. Это потрясающие показатели, за которыми стоят люди и их выносливость.

Отдельно можно вынести психо-эмоциональный аспект. Пандемия, СВО, мобилизация, санкции и прочие политические моменты в принципе заставляли каждого из нас жить в тревоге. Но мы столкнулись еще и с проблемой огромных требований и ожиданий заказчика по отношению к нам, как к заводу. Все хотели получить завтра оборудование того же качества, в такие же кратчайшие сроки, как раньше покупали в Европе. Да, это фантастика! Невозможно было изготовить оборудование за 8 недель, тогда как комплектующие из Китая ехали 26! И все форс-мажоры заказчиков мы переживали вместе с ними. Переговоры, убеждения, разбор сложных ситуаций для сохранения партнерских и человеческих отношений были также заслугой наших руководителей и сотрудников.

- Какие ниши может занять предприятие в связи с уходом иностранных брендов?

- Искусственный холод и климат нужен современному человеку ежеминутно. Мало кто задумывается, что он нужен не только на заводах или в гипермаркетах для создания и поддержания свежести продукции, или в офисах при жарком лете. Холод нужен в больницах, музеях, картинных галереях, металлургических предприятиях, серверных и центрах обработки данных.

«РЕФКУЛ» изготавливает оборудование для огромного количества отраслей. Нашими клиентами являются РЖД, Газпром, Мираторг, Росавтодор, Сбербанк и прочие концерны. Георгафия и ассортимент продукции завода сильно зависят от государственных программ и субсидий. Сейчас особое внимание уделяется IT-технологиям, безопасности в этой сфере. Строится огромное количество ЦОДов, которые необходимо охлаждать. Поэтому в этом году больше половины производимой продукции это чиллеры и прецизионные кондиционеры. Был период строительства складов и огромных распределительных центров, тогда больший объем в производстве занимали агрегаты. Мы находимся в тесной связке с государством, администрацией Калужской области и стараемся максимально быстро подстраиваться под изменяющуюся реальность.

- Планируется ли расширение производства в Калужской области?

- Да. Завод «РЕФКУЛ» современное и динамично развивающееся предприятие. В связи с увеличением спроса, развитием производства возникла необходимость в увеличении производственных площадей. В августе планируется начать строительство 2 очереди завода и уже проводится активный дополнительный набор работников различных специализаций в 2023-2024 гг.: от производственного персонала (слесари, электрогазосварщики, сборщики) до квалифицированных инженеров.

Здесь работать престижно

- Какие возможности есть у сотрудников повышать свою квалификацию?

- Компания регулярно проводит обучение своих работников в «Многопрофильных комбинатах» в соответствии с требованиями законодательства РФ. Руководители проводят также обучение собственными силами, рассказывая об истории компании, делятся личным опытом. В случае производственной необходимости направляют сотрудников на учебу, широко стало использоваться онлайн-образование.

- Проводятся ли мероприятия за заводскими стенами (спортивные, культурные, туристские и т.д.)?

- Да, у нас активный коллектив. Устраиваем корпоративные мероприятия на территории завода и вне.

- Чувствует ли «РЕФКУЛ» кадровый голод сегодня?

— Это актуальная проблема многих предприятий в настоящее время и, в частности, завода «РЕФКУЛ». Стараемся решить этот вопрос, активно сотрудничая с учебными заведениями, брать на работу выпускников средне-учебных заведений и ВУЗов, даем возможность студентам пройти производственную практику на нашем предприятии и трудоустроиться к нам после выпуска из учебного заведения.

- Где предприятие ищет новых сотрудников, какие критерии отбора, предпочтения?

- Интернет (сайты о вакансиях: преимущественно на сайте HH - https://hh.ru/, портале «Работа России» - https://trudvsem.ru/, https://joblab.ru/). Размещаем также объявления на остановках общественного транспорта в ближайших городах (Обнинск, Балабаново преимущественно), в учебных заведениях.

- Какие специальности наиболее востребованы?

- Производственный персонал: слесари-сборщики, электрогазосварщики, паяльщики. Инженеры-конструкторы, Инженеры КИП.

Мы ценим любой профессиональный опыт в холодильной и климатической, производственной и инженерной сфере.

- Практикуется ли метод наставничества?

- Опытные работники с высокой подтвержденной квалификацией ведут наставничество над новыми работниками в течение всего необходимого периода (в каждой должности этот период разный).

- Какие условия вы предоставляете своим сотрудникам?

- Помимо заработной платы мы предоставляем бесплатный трансфер дом-работа-дом, обеды. ДМС после 6 месяцев работы в компании. Также на территории завода есть парковка, спортзал, зона барбекю, вендинговые аппараты, где можно приобретать не только воду и шоколад, но и полноценную здоровую еду.

- Что получает «РЕФКУЛовец» помимо зарплаты?

- В «РЕФКУЛ» работа идет год за три! Мы приобретаем бесценный опыт и знания в кратчайшие сроки. В команде остаются люди, которые умеют быстро приспосабливаться к изменяющейся реальности, умеют брать на себя ответственность, многозадачны, ценят профессионализм, открытость и честность в работе. Все, кто приезжают к нам, удивляются, как нам удалось совместить на «РЕФКУЛ» европейские стандарты качества и русскую душевность и человечность в коллективе! Мы всегда рады и открыты новым людям, знакомствам, чьи знания, опыт и желание помогут заводу развиваться!

Калужская область, Боровский район, Козельское деревня, 1-ая площадка улица, здание 1

Тел.: +7 (495) 668-70-99

[email protected]

https://refcool.net/

ООО «РЕФКУЛ». Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.