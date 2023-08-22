В Калужской области стали реже выезжать на встречку

В понедельник, 21 августа, министерство транспорта Калужской области опубликовало статистику нарушений ПДД за неделю.

Так, в период с 11 по 17 августа 2023 дорожные камеры зафиксировали: 62 453 нарушений ПДД, а именно:

- 39 427 превышений скорости;



- 485 выездов на встречку; (неделей ранее - 596);



- 8 854 нарушений правил пользования ремнями безопасности;



- 12 125 нарушений правил проезда перекрестков;



- 500 непредоставлений преимущества пешеходам;



- 397 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих знаков;



- 665 движений по обочине.

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