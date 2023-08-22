В Калуге еще немного похолодает

Во вторник, 22 августа, снова похолодает, говорят синоптики.

Утром температура будет не выше +15 градусов, днем воздух прогреется лишь до +18.

К вечеру +16.

Утром синоптики обещают грозу, днем сильный дождь. К вечеру осадки прекратятся.

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