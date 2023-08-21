В Калуге ищут доноров тромбоцитов первой отрицательной группы крови

В понедельник, 21 августа, к нам обратилась калужанка Елена Митичева.

Женщина очень просит откликнуться земляков - доноров тромбоцитов первой отрицательной группы крови.

В тромбоцитах нуждается Митичева Юлия Анатольевна, 1958 года рождения. Женщина лежит в отделении гематологии в Анненках.

Телефон родственников для связи: 8 900 690-31-68 - Елена.

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