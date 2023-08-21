Стало известно, почему Правобережье Калуги затопило после ливня

Как мы уже писали, воскресенье, 20 августа, в Калуге прошли мощные ливни. Особенно досталось микрорайону Правобережье, где улицы затопило так, что машины попросту утонули.
Свои пояснения по этому поводу на планерке в горуправе дал заместитель городского головы Александр ШПИРЕНКО.
По его словам, главная причина в том, что единовременно выпала почти полумесячная норма осадков и ливневка попросту не справилась.
- Причиной подтоплений является ограниченный диаметр коллекторов, - говорит Шпиренко. – Диаметр рассчитывается, исходя из среднегодовых норм осадков. Дожди были залповыми, то есть за короткий промежуток времени выпадало большое количество осадков. Из-за этого наблюдались кратковременные подтопления отдельных участков дорожной сети.
Насчет участка улицы Генерала Попова, где подтопления выглядели особенно эффектно, городской голова Дмитрий Денисов пояснил, что там требуется реконструкция системы ливневой канализации. Проблема известна и ее решение требует объемных капиталовложений. Есть проектные решения. Правда, когда работы будут проведены, он не уточнил.
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