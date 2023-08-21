У входа в калужский музей космонавтики появилось панно с Циолковским, Королевым и Гагариным

У входа в калужский музей космонавтики установили памятное панно из бронзы, сообщили в воскресенье, 20 августа в официальном сообществе музея.

На панно изображены К.Э. Циолковский, С.П. Королёв и Ю.А. Гагарин.

Автор панно Алексей Леонов.

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