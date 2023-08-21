За полтора года число врачей в Калужской области увеличилось на 400 человек

В понедельник, 21 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в сообщил о результатах подготовки кадров для калужской медицины.



- На еженедельной оперативке вместе с медиками обсудили наши дальнейшие планы по укреплению системы здравоохранения кадрами, - говорит Шапша. - Действуем по нескольким направлениям. Выплачиваем стипендии будущим медикам. Оказываем финансовую поддержку молодым специалистам. Компенсируем затраты на аренду жилья и ипотеку.



Помимо этого, увеличивается количество медклассов в школах региона. Их число увеличится с девяти до 28.

Благодаря подписанному на прошлой неделе соглашению с Сеченовским Университетом, на базе лицея №36 Калуги откроется медицинский предуниверсарий.



- Эти меры дают результат, - говорит губернатор. - За последние полтора года число врачей в лечебных учреждениях области выросло почти на 400 человек.

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