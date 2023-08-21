Все школы Калужской области прошли проверку на безопасность, несмотря на сбои сигнализации

В понедельник, 21 августа, на еженедельной планерке в администрации Калужской области в числе прочих обсуждался вопрос готовности школ, детсадов и других организаций региона в ведении минобразования к новому учебному году. Обсуждалась их безопасность.
С 1 сентября в Калужской области начнут работу более 700 учебных заведений. По данным МЧС все они прошли проверку. Серьезных проблем не выявлено, а мелкие обещают устранить до конца августа.
Как выяснилось, в шестистах заведениях имеются проблемы со сроком эксплуатации пожарной сигнализации. Хоть она и работает, но было зарегистрировано 80 случаев ложного срабатывания.
В этом году в рамках капремонта заменили сигнализацию в 19 заведениях. По словам министра образования Калужской области Александра Аникеева, в ближайшие пару лет ее заменят еще в 64 школах.
По данным начальника ГУ МЧС по Калужской области Владислава БЛЕСНОВА, после осмотра 74 объектов регионального минобра обнаружено 88 нарушений требований пожарной безопасности и 17 должностных лиц привлекли к ответственности.
Большая часть объектов с нарушениями расположены в Людиновском, Боровском, Дзержинском, Жуковском районах, а также в Калуге.
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