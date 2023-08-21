В Калужской области уменьшилось количество разводов

В понедельник, 21 августа, ЗАГС Калужской области опубликовал статистику разводов за текущий и прошлый год.



За 7 месяцев прошлого года жители региона разводились 3084 раза. За такой же период этого года - 2859.



Согласно статистике, количество разводов уменьшилось на 7%.



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