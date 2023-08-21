Аисты улетают из Калужской области

В воскресенье, 20 августа, самый известный калужский орнитолог Юрий Галченков сообщил о том, что аисты покидают регион, ведь середина августа – время отлета молодых и негнездившихся особей.

Как рассказал Галченков, скопления птиц можно наблюдать в кормных местах, двигаются особи в юго-западном направлении.

В «поздних» гнездах птенцы еще не начали летать, большинство гнездившихся особей также остались на территории области.

Ранее стало известно, что спасенный этой весной аистенок Пятачок улетел из гнезда 10 августа.

- Удалось его спасти и вот результат, - отметили калужские орнитологи. - Пятачок даже обогнал некоторых своих старших братьев и начал летать раньше и дольше. Пока рос Пятачок привлёк к себе много добрых людей и смог совершить буквально чудеса.

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