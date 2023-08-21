В Калужской области от алкоголя и наркотиков умерло 105 человек

По итогам 7 месяцев этого года в Калужской области было зафиксировано 105 случаев смерти от отравления алкоголем и наркотиками, сообщили в региональном минздраве.

В министерстве напомнили, что состояния алкогольного и наркотического опьянение очень схожи, нередко люди совмещают губительные привычки вместе. Отравление может грозить поражением сердечной мышцы, недостаточностью печени, почек, поджелудочной железы, поражением головного мозга.

При возникновении подозрений на отравления срочно вызывайте скорую помощь по тел. 103, 112 или 03 (со стационарного телефона).

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