35 лет исполнилось калужскому филиалу МНТК

Калужский филиал «Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова был создан 19 августа 1988 года. Это один из десяти филиалов системы МНТК по стране. За 35 лет работы было обследовано более 2 млн. пациентов, выполнено 600 тысяч операций на самом высоком технологическом уровне.

Поздравил медиков и поблагодарил за труд Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

«МНТК «Микрохирургия глаза» – это ведущий офтальмологический центр, оснащенный инновационным медицинским оборудованием, оказывающий помощь сотням тысяч людей. Коллектив бережно хранит традиции и развивает идеи талантливого ученого, академика Святослава Николаевича Фёдорова. От всей души желаю сотрудникам филиала крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов и достижений!».

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