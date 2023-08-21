В Калуге над Правобережьем тучи собрались в воронку урагана

Вечером воскресенья, 20 августа, в Калуге и области разразился сильнейший ливень с грозой.

Читатели присылали нам фото и видео грозы на Правом берегу и в других районах Калуги.

- Гремит где-то в стороне, но светло, как днём, - пишут калужане.

Наши читатели прислали нам много крутых снимков волшебного неба перед самой грозой, саму ее. И мы публикуем их вместе с видео на этой странице.

Уважаемые читатели, присылайте свои кадры вчерашнего разгула стихии в коментариии или в чат-бот обратной связи в телеграм

Небо над Правобережьем.

Фото подписчицы Julia.

"Перед грозой этим вечером. Правобережье" - комментирует Julia.

Небесная вата.

По дороге на Сухиничи.

На Правом берегу собирается воронка урагана. Правда, до завершения процесса дело не дошло.

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