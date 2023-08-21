В Калужской области будет пасмурно

В понедельник, 21 августа, в Калужской области день будет пасмурным.

Утром +16 градусов, днем воздух прогреется до +20. К ночи около +14.

Ветер до 2,5 м/с.

Наши предки подмечали, если в этот день тихий и тёплый ветер — сентябрь солнечный, сухой.

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