На улице Пролетарской в Калуге появился кусочек пляжа

К нам в редакцию обратилась наша читательница с просьбой рассказать о проблеме на тротуаре по адресу Пролетарская, дом 23.

-У нас тут свой кусочек лета почти круглый год уже. Это место никак не приводят в порядок, - жалуется калужанка.

По словам местных жителей, песок лежит практически пол года.

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