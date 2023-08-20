В ночь с субботы на воскресенье небо над Калугой освещала зарница

В субботу, 19 августа, около 10 часов вечера в Калуге стала виднеться зарница. Все небо разрезали яркие вспышки.

Ночью началась гроза. Вот такие видео и фото удалось сделать нам и фотографу Алексею Реброву.

А вы слышали или видели бушующую стихию? Если вам удалось сделать фото и видео, присылайте в комментарии!



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.