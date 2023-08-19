Полиция нашла подозреваемых, изрисовавших подземный переход в Калуге

В субботу, 19 августа, полиция допросила подозреваемых девушек, изрисовавших подземный переход в Калуге, сообщает УМВД.

В Калуге сотрудниками полиции установлены две девушки, предположительно нанесшие надписи в подземном переходе на улице Гагарина.

21-летняя и 19-летняя калужанки ночью 18 августа зашли в подземный пешеходный переход на Гагарина и изрисовали стены надписями.

В отношении них возбудили административное дело, наказание для них определит суд.

Напомним, жители Калуги проголосовали за роспись стен в переходе на Гагарина. Калужский художник выполнил практически половину работы, когда стены оказались изрисованы неизвестными.

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