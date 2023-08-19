В Калуге выбрали лучшую окрошку

Фестиваль окрошки в Калуге подходит к концу. Судьи и гости фестиваля попробовали блюда всех шести команд и приняли решение.

Лучшей окрошкой судьи назвали блюдо Калужской городской больницы № 5!

Кому отдали предпочтение гости фестиваля? Самой народной окрошкой также признано блюдо Калужской городской больницы № 5.

Повара-профессионалы и жители города сегодня были едины во мнениях.

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