В городском парке Калуги готовят окрошку

Как мы писали ранее, в парке культуры и отдыха сегодня проходит фестиваль окрошки.

Старт празднику был дан в 12:00.

Шесть команд-участников были представлены на сцене.

После чего каждой из них вручили базовый набор продуктов для окрошки, в том числе квас.

Однако участники могут дополнительно использовать и свои продукты и свой особый, секретный ингредиент.

Когда окрошка будет готова, вкус каждой оценит жюри и всем желающим тоже нальют по тарелочке.



Как готовят команды, смотрите в нашем телеграм-канале.

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