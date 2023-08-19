Меньше получаса осталось до открытия в Калуге фестиваля окрошки

Как мы ранее рассказывали, в субботу, 19 августа, ровно в полдень в парке культуры и отдыха Калуги начнется битва за звание лучшего окрошковеда.

Фестиваль, организованный агентством «Комсомольская правда – Калуга», на низком старте.

Команды раскладывают поварские принадлежности и продукты. Проверяют рецепты и точат ножи.

Судить приготовленную окрошку будет судейская коллегия из шеф-поваров известных калужских кафе и ресторанов.

Приходите в парк культуры и отдыха, с полудня вы сможете не только понаблюдать, как команды готовят окрошку, но и попробовать этот любимый многими летний супчик.

Как идет подготовка к фестивалю, смотрите в нашем телеграм-канале.

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