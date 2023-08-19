Завод Continental в Калуге официально перестал существовать

В пятницу, 18 августа, агентство «Интерфакс» сообщило, что завод Continental в Калуге теперь называется ООО «Кордиант Калуга» и вошел в состав холдинга АО «Кордиант», который получил весь уставной капитал предприятия.

АО «Кордиант» производит легковые и грузовые шины, до 8 млн в год.

Напомним, завод Continental в Калуге был запущен в 2013 году в индустриальном парке «Росва». Инвестиции в проект оценивались в 240 миллионов евро. Производительность - 4 миллиона шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов.

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