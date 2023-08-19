В Калужской области за рулем поймали пьяного и лишенного водительских прав мужчину

В субботу, 19 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении пьяного водителя.

Во время патрулирования в Сухиничском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива», за рулем которого сидел 30-летний местный житель.

У мужчины имелись явные признаки опьянения, на месте провели освидетельствование, подтвердилось, что мужчина был пьян.

Проверка по базе данных показала, что этот водитель уже получал административку за нетрезвое вождение и был лишен водительских прав.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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