Жара никак не уйдет из Калужской области

В субботу, 19 августа, жара не уйдет из Калужской области, обещают синоптики.

Утром +22 градуса, днем до +27, к ночи +19 и возможны грозы.

В течение дня ветер слабый, до двух метров в секунду.

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