Калужане назвали профессии, в которых необходим высокий уровень интеллекта

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, жители Калуги считают, что самый высокий интеллект нужен ученым, врачам и дипломатам. Опрос был проведен с 1 по 17 августа.

Каждый седьмой местный житель считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (15%). На втором месте — врачи (12% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

8% калужан считают, что высокий уровень интеллекта нужен программистам, 6% уверены в том, что высокие интеллектуальные способности необходимы учителям и инженерам. 5% голосов набрали руководящие должности в любых сферах деятельности.

3% опрошенных указали, что высокий IQ нужен юристам и спасателям.

Каждый 10 опрошенный, уверен что высокий интеллект должен быть у представителей любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

Также калужане отмечали, что уровень интеллекта важен в таких профессиях, как космонавт, летчик, журналист, музыкант, аналитик, судья, писатель, переводчик.

Мужчины чаще отвечали, что высокий IQ нужен инженерам и дипломатам, а женщины отмечали ученых, врачей и преподавателей.

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