Нас ценят за стабильность

Один из номинантов конкурса «Работодатель года», который проводит агентство «Комсомольская правда-Калуга», ПАО «Калужский турбинный завод».

Два года назад на завод пришла новая команда топ-менеджеров. С их помощью Калужский турбинный завод формирует для своих сотрудников новые ценностные предложения.

Результат: повышение производительности труда и снижение «текучки» кадров почти в два раза.

Директор по персоналу ПАО «Калужский турбинный завод» Татьяна Витебская поделилась некоторыми секретами командного взаимодействия.

Приведи друга

На проходной предприятия висит объявление, гласящее, что если сотрудник приведёт на работу друга, то получит премию. С первого взгляда может показаться, что идея эта пришла в голову HR от безысходности при поиске рабочих кадров. А профессионалы Калужскому турбинному заводу действительно требуются.

Остродефицитными сегодня признаны 54 специальности.

Однако, призыв привести друга имеет глубокое обоснование.

- Когда человек приводит друга, ему самому обычно не стыдно его рекомендовать, - поясняет Татьяна Витебская. - За своего товарища рабочий несет ответственность, и кого попало в такой ситуации не приведут. Для нас это выгодно с точки зрения качественного подбора персонала. К тому же, в результате на предприятии создается общий социум с хорошими деловыми отношениями.

Кстати, рост количества открытых вакансий никак не связан с изменившейся полтора года назад ситуацией в стране. Количество заказов начало расти задолго до начала СВО. Сегодня пакет контрактов КТЗ предполагает загрузку производства как минимум до 2030 года.

- Мы знали заранее, что нам понадобятся люди, - продолжает директор по персоналу предприятия. - Сейчас очень острая конкуренция в части подбора персонала, поэтому мы стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». И сегодня к нам приходят на практику студенты со второго курса, а на третьем году обучения они заключают с КТЗ ученические контракты, работают и получают профессию.

Студенты прекрасно понимают, что у нас настолько сложное производство и такие высокие требования к качеству, что они смогут стать настоящими профессионалами. Работать на Калужском турбинном заводе – значит, быть высококвалифицированным специалистом, работа которого важна и нужна в масштабах страны.

По словам Татьяны Витебской, стать сотрудником КТЗ может далеко не каждый студент. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» Калужский турбинный завод сотрудничает с Калужским техническим колледжем и Калужским кадетским многопрофильным техникумом. Специалисты учебного центра предприятия ведут из числа студентов системы профессионального образования (СПО) серьезный отбор.

Кадры себе растим сами

В последние годы в России стал возрождаться институт наставничества. Быстро понявшие все преимущества такого метода обучения молодых специалистов предприятия сегодня уже вовсю пользуются результатами реанимированного способа.

Интерес к этому способу обучения специалистов растет год от года. Если в 2022 году количество наставников на заводе не превышало 60-70 человек, то сегодня их уже180, причем это не убеленные сединами опытные рабочие, совсем нет. Наставничество на предприятии кардинально помолодело, есть 30-летние сотрудники, получившие в этом статусе отличные результаты своих подопечных. За обучение молодого рабочего наставник получает и материальную прибавку.

- Да, за свою дополнительную работу наставники получают премию, - говорит Татьяна Витебская. - Но сначала мы должны увидеть результат: дополнительные выплаты наставник получает, если его ученик сдает на разряд, и второй раз премия начисляется, если ученик, что называется, выходит в ресурс, то есть начинает работать самостоятельно без присмотра наставника и т.д.

Для нас важен не возраст наставника, а его профессиональный навык и педагогические способности.

Терпение - главный союзник наставника, уверены на заводе. И на КТЗ прорабатывают вопрос обучения наставников.

Завод ценит своих сотрудников, передающих опыт студентам и ученикам по программе «Профессионалитет». Только в нынешнем году на завод по этой программе пришло 170 учеников, каждый из которых получил персонального наставника.

— Это большая работа нашего Учебного центра, но мы справимся, иначе нельзя, - уверена директор по персоналу предприятия.

Правильно поймать ветер

Молодая кровь крайне необходима заводу, это будущее КТЗ. Поэтому как ответственный работодатель, предприятие огромное внимание уделяет молодым сотрудникам.

- Еще пару лет назад начальники цехов скептически относились к приему учеников, - рассказывает Татьяна Витебская. - Сегодня они в корне изменили свою позицию. Они готовы ими заниматься и нянчиться, потому что увидели: воспитанный на заводе специалист понимает требования компании, проникается ее корпоративной культурой и знает, какую ответственную работу ему поручили, что его труд оценит потом миллионное население не только в России, но и за рубежом, которое получит вырабатываемое атомными электростанциями тепло и свет. Понимание масштаба нашей общей работы дает смысл монотонности ежедневных действий. Это очень важно.

У нас на предприятии есть такое понятие, как «Энергопульс». Мы проводим периодически социологические опросы среди сотрудников. Спрашиваем людей, что им нужно, чего им не хватает в работе. Ответы максимально откровенные, один раз даже в любви признавались одному из руководителей. Но главное, по ответам мы понимаем общий настрой коллектива, общие проблемы и решаем их.

Калужский турбинный завод всегда славился и корпоративными мероприятиями. На КТЗ есть свой спортзал, волейбольная площадка. Команды предприятия постоянно участвуют в слетах молодых специалистов.

- Такое совместное времяпровождение за пределами завода не только сближает коллектив, улучшает его внутренний климат, но и увеличивает производительность труда, - считает директор по персоналу. - Мы открыли новую столовую, где готовят вкусно, по-домашнему, наши сотрудники часто покупают там полуфабрикаты и ужин домой. Открыли в этом году кофейню на территории предприятия.

- Мы много времени проводим на работе, поэтому здесь должно быть тепло и по-домашнему, - говорит Татьяна Валерьевна.

Нас ценят за стабильность

Результат всех нововведений в области климата на предприятии дал уже результаты. Улучшились производственные показатели, почти в два раза уменьшилась текучка кадров, люди начали рекомендовать КТЗ как достойного работодателя. Приезжают устраиваться на Калужский турбинный специалисты и из других городов. Компания оплачивает для них жилье.

- Устойчивое положение завода, обусловленное долгосрочными контрактами, позволяет нам двигаться навстречу нашим работникам, которые отвечают нам высоким уровнем вовлеченности, - делится планами директор по персоналу завода. - Например, мы прорабатываем вопрос строительства парковки для наших сотрудников.





На Калужском турбинном заводе работает больше 130 трудовых династий. У одного начальника цеха трудовая династия в общей сложности насчитывает полвека. Сотрудники, которые работают в третьем, четвертом и даже в пятом поколении на заводе, говорят, что, когда заканчивали школу, не было даже вопроса, куда пойти работать.

Только на Калужский турбинный завод!

Проголосовать за Калужский турбинный завод в конкурсе «Работодатель года» можно здесь.

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