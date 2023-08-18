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В Калуге акушера-гинеколога признали невиновной в смерти младенца

Софья Фирсова.
Опубликовано: 18.08.2023 16:41 0 925
В Калуге акушера-гинеколога признали невиновной в смерти младенца

В пятницу, 18 августа, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила об оправдательном приговоре по делу о причинении смерти по неосторожности младенцу.

Следствие обвиняло акушера-гинеколога калужского родильного отделения в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

В начале 2021 года в акушерское отделение патологии по направлению врача поступила беременная калужанка. Ее наблюдали врачи, состояние было удовлетворительным.

Следствие считало, что, когда у пациентки начались роды, акушер-гинеколог знала о безусловных показаниях к проведению кесарева сечения, но, нарушив медрекомендации и понимая вероятность опасных последствий, самонадеянно отказалась от операции, продолжив ведение естественных родов, что повлекло смерть плода от острой гипоксии.

Во время рассмотрения дела суд не увидел прямой связи между действиями врача и смертью плода, посчитал, что в данном случае асфиксию, возникшую внутри тела матери, нельзя квалифицировать по степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. К плоду не применимы эти медицинские критерии.

Проанализировав доказательства, суд решил, что обвинение не доказало вину акушера-гинеколога в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

17 августа 2023 года суд признал медика невиновной и оправдал женщину за отсутствием в ее действиях состава преступления. Кроме того, суд признал за ней право на реабилитацию и право на обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Оправдательный приговор в законную силу не вступил и может может быть обжалован в апелляционном порядке.

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Софья Фирсова.
Опубликовано: 18.08.2023 16:41 0 925
Тэги: здравоохранение роддом смерть младенца
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