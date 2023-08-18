Объявлена программа летнего кинотеатра на фестивале электронной музыки и искусства Signal в Никола-Ленивце

Кинотеатр под открытом небом с оригинальным контентом откроется уже в эти выходные в рамках одного из крупнейших электронных фестивалей в России
Онлайн-кинотеатр KION от компании МТС объявляет досуговую программу в рамках фестиваля Signal с тэглайном «Sentient Matter». В этому году хедлайнерами Signal 2023 стали DJ Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore, Danielle Bell, Ishome, Horazio Cruz, Kosaya Gora, Alvaro Cabana, Gianni и другие. Гостей фестиваля ждут 15 саб-ивентов от ведущих комьюнити, образовательные программы, арт-инсталляции и многое другое. Гости фестиваля Signal также смогут в любое время посмотреть оригинальные проекты онлайн-кинотеатра с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце, в Калужской области.
Гости фестиваля смогут познакомиться с оригинальными фильмами и сериалами онлайн-кинотеатра на большом экране. Специально для комфортного просмотра контента зал для просмотров оборудован кондиционерами, бесплатным Wi-fi и комфортными пуфиками.
Расписание сеансов летнего кинотеатра с 17 по 20 августа:
17 августа гости фестиваля смогут увидеть документальный фильм «Город музыки», франшизу о борьбе с нечистью «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко, мистический сериал по одноименной бестселлеру «Там, где цветет полынь», документальное расследование «Пелевин», драму Натальи Мещаниновой «Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым в главной роли и фантастическую мелодраму «В раю мест нет» с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко.
18 августа состоится показ мистического триллера «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым, комедии «Два» с Евгением Куликовым, документального фильма о Павле Дурове «Дуров», оба сезона авантюрной комедии с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым «Секреты семейной жизни», разговорной комедию Виктора Шамирова «Меньшее зло» и драму Валерии Гай Германики «Ободное согласие» со Светланой Ивановой и Анной Снаткиной.
19 августа зрители увидят комедийную драму с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым «Далекие близкие», документальный фильм о жизни Юлии Zivert Zivert.Do for love, оба сезона авантюрной комедии «Почка» с Любовью Аксеновой, оба сезона популярного веб-сериала с Омаром Алибутаевым и Олегом Верещагиным в главных ролях «Омар в большом городе» и драматический триллер «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Жандаровым.
20 августа пройдет показ документального фильма о фермере из Америки «Земля больших возможностей», документальный фильм об одном из главных символов российской культуры «Большой.Сезон”», подростковую мелодраму «Шестнадцать+», комедию с Евгенией Дмитриевой «Я буду жить» и первый сезон проекта «Жизнь по вызову», который вошел в топ самых просматриваемых сериалов за 2022 год в рейтинге онлайн-кинотеатра.
Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. Вместе наслаждаться музыкой, творчеством, свободой, выразить себя через участие в программах Signal, внести свой вклад в создание фестиваля или стать одним из Signal People, разделяя позитивную энергию — у каждого свой путь через фестивальную материю. Площадка проведения фестиваля — арт-парк Никола-Ленивец — в уникальном природном ландшафте стал центром притяжения, узловой точкой пространства-времени, где каждый — часть единого целого.
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