Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Дроны Бренд года-2023 Работодатель года - 2023 История Калуги Статьи

Объявлена программа летнего кинотеатра на фестивале электронной музыки и искусства Signal в Никола-Ленивце

Опубликовано: 18.08.2023 14:47 0 111
Объявлена программа летнего кинотеатра на фестивале электронной музыки и искусства Signal в Никола-Ленивце

Кинотеатр под открытом небом с оригинальным контентом откроется уже в эти выходные в рамках одного из крупнейших электронных фестивалей в России
 
Онлайн-кинотеатр KION от компании МТС объявляет досуговую программу в рамках фестиваля Signal с тэглайном «Sentient Matter». В этому году хедлайнерами Signal 2023 стали DJ Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore, Danielle Bell, Ishome, Horazio Cruz, Kosaya Gora, Alvaro Cabana, Gianni и другие. Гостей фестиваля ждут 15 саб-ивентов от ведущих комьюнити, образовательные программы, арт-инсталляции и многое другое. Гости фестиваля Signal также смогут в любое время посмотреть оригинальные проекты онлайн-кинотеатра с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце, в Калужской области.
 
Гости фестиваля смогут познакомиться с оригинальными фильмами и сериалами онлайн-кинотеатра на большом экране. Специально для комфортного просмотра контента зал для просмотров оборудован кондиционерами, бесплатным Wi-fi и комфортными пуфиками. 

 
Расписание сеансов летнего кинотеатра с 17 по 20 августа:

 
17 августа гости фестиваля смогут увидеть документальный фильм «Город музыки», франшизу о борьбе с нечистью  «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко,  мистический сериал по одноименной бестселлеру «Там, где цветет полынь»,  документальное расследование  «Пелевин»,  драму Натальи Мещаниновой «Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым в главной роли и фантастическую мелодраму «В раю мест нет» с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко.
 
18 августа состоится показ мистического триллера «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым, комедии «Два» с Евгением Куликовым, документального фильма о Павле Дурове «Дуров», оба сезона авантюрной комедии с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым «Секреты семейной жизни», разговорной комедию Виктора Шамирова «Меньшее зло» и драму Валерии Гай Германики «Ободное согласие» со Светланой Ивановой и Анной Снаткиной. 
 
19 августа зрители увидят комедийную драму с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым «Далекие близкие», документальный фильм о жизни Юлии Zivert Zivert.Do for love, оба сезона авантюрной комедии «Почка» с Любовью Аксеновой, оба сезона популярного веб-сериала с Омаром Алибутаевым и Олегом Верещагиным в главных ролях «Омар в большом городе» и драматический триллер «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк и Кириллом Жандаровым.
 
20 августа пройдет показ документального фильма о фермере из Америки «Земля больших возможностей», документальный фильм об одном из главных символов российской культуры «Большой.Сезон”», подростковую мелодраму «Шестнадцать+»,  комедию с Евгенией Дмитриевой  «Я буду жить» и  первый сезон проекта «Жизнь по вызову», который вошел в топ самых просматриваемых сериалов за 2022 год в рейтинге онлайн-кинотеатра. 
 
Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. Вместе наслаждаться музыкой, творчеством, свободой, выразить себя через участие в программах Signal, внести свой вклад в создание фестиваля или стать одним из Signal People, разделяя позитивную энергию — у каждого свой путь через фестивальную материю. Площадка проведения фестиваля — арт-парк Никола-Ленивец — в уникальном природном ландшафте стал центром притяжения, узловой точкой пространства-времени, где каждый — часть единого целого.

 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 18.08.2023 14:47 0 111
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк и ОДК подписали соглашение об организации финансирования предприятий
Биофармацевтическая компания «ФОРТ» вошла в программу «Развитие» Новикомбанка
Новикомбанк рассказал о роли квалифицированных кадров в развитии отечественной промышленности
Новикомбанк подписал соглашение с ООО «Гровер Интернэшнел»
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Как копить и эффективно приумножать деньги: полезные советы
Олег Белай: интересные факты биографии
Выбор компании по строительству дорог

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru