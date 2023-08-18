Из-за ремонта Синих мостов в Калуге пассажиры не смогли уехать в Москву

Как мы писали ранее, утром из Калуги не ушли электрички на Москву. Причины задержки назвали в Министерстве транспорта.

— К сожалению, задержка отправлений произошла из-за ремонта контактной сети в зоне прохождения теплотрассы в районе Синих мостов. Сейчас движение на участке восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, — комментирует ситуацию региональный Минтранс.

Отметим, наш подписчик сообщил, что из-за не отправившейся в Москву электрички, его супруга опоздала на самолет, а билеты были куплены туда и обратно. Калужанка хотела попасть на крестный ход. Калужанин справедливо спрашивает, кто теперь возместит деньги за билеты?

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