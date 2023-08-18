Самый жаркий день обещают сегодня в Калужской области

В пятницу, 18 августа, в Калужской области будет самый жаркий за эту неделю день, говорят синоптики. Температура днем +30!

Утро встретит калужан прохладой - +14, днем солнце будет палить, воздух нагреется до +30.

На солнцепеке и того хуже.

Жара спадет лишь к вечеру, когда будет +23 градуса. Ночью +19.

Наши предки подмечали, какая погода сегодня, таким и декабрь будет.

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