18 августа в Калуге наградят лучших цветоводов

В пятницу, 18 августа, в 16:00, на летней площадке Городского досугового центра состоится цветочная выставка, сообщили в пресс-службе горуправы. На ней, в 17:00, подведут итоги конкурса «Калуга в цвету».

В этом году конкурс проводится 18 раз. Цветоводов-декораторов оценят по 6 номинациям:

Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры,

Лучшее благоустройство общественных территорий и городских пространств,

Лучший цветущий двор многоквартирного дома,

Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома,

Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного дома,

Лучшее цветочное оформление впервые заявленного на участие в конкурсе цветника / клумбы во дворе многоквартирного дома.

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