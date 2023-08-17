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18 августа в Калуге наградят лучших цветоводов

Софья Фирсова
Опубликовано: 17.08.2023 16:08 0 198
18 августа в Калуге наградят лучших цветоводов

В пятницу, 18 августа, в 16:00, на летней площадке Городского досугового центра состоится цветочная выставка, сообщили в пресс-службе горуправы. На ней, в 17:00, подведут итоги конкурса «Калуга в цвету».

В этом году конкурс проводится 18 раз. Цветоводов-декораторов оценят по 6 номинациям:

  • Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры,
  • Лучшее благоустройство общественных территорий и городских пространств,
  • Лучший цветущий двор многоквартирного дома,
  • Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома,
  • Лучший (ая) цветник / клумба во дворе многоквартирного дома,
  • Лучшее цветочное оформление впервые заявленного на участие в конкурсе цветника / клумбы во дворе многоквартирного дома.

 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 17.08.2023 16:08 0 198
Тэги: общество
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