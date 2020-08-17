Свалка на Малинниках в Калуге стала еще больше

Ранее мы сообщали о стремительно растущей свалке у мини-рынка на Малинниках в Калуге.



В среду , 16 августа, наша читательница Ирина прислала в редакцию фото свалки, которая разрослась еще сильнее.



- Мусора становится больше с каждым днем, - отметила калужанка. - Не убирают уже неделю! На жалобы власть не реагирует.

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