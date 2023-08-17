В Калужской области с начала года 962 семьи стали многодетными

В четверг, 17 августа, ЗАГС Калужской области опубликовал статистику по многодетным семьям в Калужской области.

Так, за 7 месяцев этого года 962 семьи в нашем регионе получили статус многодетных.

135 семей стали многодетными только за июль 2023 года.

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