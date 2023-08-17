Стало известно, почему в Калуге родители не могут записать детей к стоматологу

Проблема с лечением зубов у детей возникла в областной стоматологии, расположенной на улице Вилонова.

О трудностях с записью к врачу нам сообщила в четверг, 17 августа калужанка Елена Ю.

Доступность детской стоматологической помощи в Калуге вызывает недовольство горожан уже далеко не в первый раз.

- Записаться невозможно, - рассказывает Елена. - Запись через госуслуги открывается в 0:00. То проблемы с порталом министерства здравоохранения, то уже через несколько секунд все занято уже на две недели вперед. Муж в ночь работает, но не можем уже как месяц записаться, нет талонов.

Подобные жалобы стали практически ежедневно появляться в калужских группах социальных сетей.

За разъяснениями мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области.

- Данная проблема носит сезонный характер так как ежегодно в августе перед школой и детским садом родители ведут детей к стоматологу, - пояснили нам в ведомстве. - Нагрузка на врачей увеличивается в разы. В качестве рекомендации - проверять состояние зубов детей в течении всего года. Конечно, наблюдается нехватка врачей. Мы принимаем все необходимые меры для решения данной ситуации.

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