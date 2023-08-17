Жара в Калужской области усиливается

В четверг, 17 августа, жара в Калужской области усилится, говорят синоптики.

Утром +14 градусов, в обед разогреет до +28. Яркое солнце, в обед будет припекать.

Зато ночью обещают спасительные +14 градусов прохлады.

Однако жаркая погода сохранится до конца недели, самой горячей станет пятница, когда будет +30.

Наши предки верили, в этот день нельзя отдавать или продавать комнатные цветы из своего дома — вместе с растениями из дома можно отдать любовь и семейное счастье.

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