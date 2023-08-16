Два подростка из Калужской области спасли утопающего мужчину

Сергей Гришкин и Алексей Евсеев гуляли около озера в деревне Верхняя Песочня. Мальчики заметили тонущего человека и бросились спасать мужчину, сообщили в среду, 16 августа, в правительстве региона.

Ребятам удалось доплыть до мужчины и вытащить его на берег. После этого они сразу же вызвали скорую.

Сергея и Алексея наградили благодарственными письмами от лица администрации Кировского района.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.