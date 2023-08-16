Школьник из Калуги отправился на Северный полюс на атомном ледоколе

В среду, 16 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что школьник из Калуги отправился на Северный полюс.

— Школьник из Калуги Тимур Василевский с флагом Калужской области идет на Северный полюс на «Ледоколе знаний»! – сообщил губернатор. – Тимур – один из 80 участников научно-просветительской экспедиции «Росатома». Финалисты прошли серьезный конкурсный отбор, это талантливые и активные ребята со всей страны.

Сообщается, что экспедиция стартовала в Мурманске и на борту атомного ледокола «50 лет Победы» направляется к Северной вершине мира. Далее через Землю Франца-Иосифа вернется в Мурманск.

Школьники будут изучать Северный морской путь, природу и обитателей Арктики, но главное, роль атомной энергии для жизни человека.

— Ребятам интересного плавания и найти новых друзей! - сказал Владислав Шапша.

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