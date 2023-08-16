В июле в Калужской области поженились 3 270 пар

В среду, 16 августа, ЗАГС Калужской области рассказал о статистике за июль 2023 года.

Так в этом году в июле заключили брак 3 270 пар.

В июне в брак вступали реже: в первый месяц лета образовалась 3 061 семейная пара.

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