Новые технологии и перспективы карьерного роста

В 2023 году крупнейший молочный холдинг ГК «ЭкоНива» был признан самым привлекательным работодателем России среди компаний агропромышленного сектора и удостоен HR-премии «Талантист»*. О преимуществах работы на предприятии по переработке молока читайте в нашей статье.

О компании

АО «МосМедыньагропром» — ​крупный завод по переработке молока в Калужской области. С 2000 года предприятие является сельскохозяйственным товаропроизводителем, занимается переработкой молока и производством молочной продукции. В 2017 году оно вошло в ГК «ЭкоНива» (производитель сырого молока № 1 в России и Европе**).

Ежедневно завод перерабатывает более 300 тонн молока высшего сорта с собственных ферм и выпускает обширную ассортиментную линейку: несколько видов молока, сливки, сметану, кефир, ряженку, питьевые и ложковые йогурты. Также именно на предприятии в Медыни производится розлив и упаковка молока «ЭкоНива Organic», которое соответствует требованиям к органическим продуктам, реализуемым на территории РФ. Об этом говорит знак Organic, указанный на упаковке. На примере молока можно проследить всю производственную цепочку: оно проходит несколько этапов проверки, процесс пастеризации или ультрапастеризации, после чего разливается в асептическую упаковку. Таким образом, происходит контроль всех этапов производства — ​от поля до прилавка.

Работа со студентами

В рамках развития кадрового потенциала организация активно сотрудничает с университетами, техникумами и колледжами. Представители компании участвуют в профориентационных мероприятиях, выступают с лекциями и мастер-­классами для учащихся, проводят презентацию компании и экскурсии на животноводческие комплексы ГК «ЭкоНива». АО «МосМедыньагропром» приглашает студентов 3–4-х курсов на оплачиваемую практику в инженерно-­техническую службу, технологический отдел и лаборатории предприятия. За каждым студентом закрепляется наставник, который курирует его во время всего периода практики.

Организация предоставляет жильё, проезд до места проведения практики и обратно, а также бесплатное питание в столовой. Программа сотрудничества направлена на повышение доверия у выпускников к бренду, а также на формирование у них осознанного подхода к выбору компании для дальнейшего трудоустройства.

Взаимодействие с действующими специалистами

АО «МосМедыньагропром» активно занимается повышением уровня знаний и навыков специалистов. На собственной обучающей платформе размещаются материалы для новых сотрудников, проходящих период адаптации. В стартовый курс входит история компании, презентация ассортиментной линейки, изучение технологий производства. Дополнительно организовывается выезд сотрудников на welcome-­тренинг, который включает в себя экскурсию по животноводческому комплексу и заводу, дегустацию продукции и различные мастер-­классы. Также сотрудники изучают технику безопасности, способы оказания первой медицинской помощи и нормы охраны труда. Проводятся профилактические мероприятия, медицинские осмотры, а в случае сезонных заболеваний информация о них размещается на стендах. Помимо вышеуказанного, сотрудники получают знания в профессиональной сфере. Отдел обучения и развития персонала проводит тренинги по тайм-­менеджменту, эффективной коммуникации, развитию эмоционального интеллекта и т. д.

Уже более 200 человек трудятся на заводе ГК «ЭкоНива» в Медыни. Компания постоянно развивается, поэтому расширяет штат сотрудников. Мы учитываем интересы всех специалистов и берём курс на установку долгосрочных трудовых отношений с каждым из них. Предприятие ставит в приоритет соблюдение требований трудового законодательства при формировании кадровой политики, что позволяет работнику полностью реализовать свой профессиональный и социальный потенциал. Также немаловажным является наличие карьерного роста. Политика организации предоставляет возможность ротации кадров, а также подразумевает программу наставничества для новых сотрудников. Помимо всего вышесказанного, компания гарантирует стабильную и конкурентоспособную заработную плату, корпоративный транспорт и льготное питание для сотрудников.

АО «МосМедыньагропром» стабильно развивается, наращивает мощности производства, что способствует созданию рабочих мест. Производственная площадка всегда рада принять в свои ряды новых сотрудников!

* Рейтинг лучших работодателей формировался по итогам масштабного онлайн-исследования, проведённого платформой «Россия – страна возможностей» и группой ANCOR.

** Рейтинг Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Milknews и Streda Consulting «Топ-20 крупнейших производителей молока России — 2022».

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