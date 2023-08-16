В Калужской области будет жаркий день

В среду, 16 августа, в Калужской области будет жарко и солнечно, обещают синоптики.

Утро будет теплым, +20 градусов. Днем жарко, +26. К ночи температура опустится до +16 градусов.

В течение дня слабый ветер, ясно и без осадков.

Наши предки подмечали, какая погода сегодня, такая и в октябре будет.

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