Суд снова отказал в досрочном освобождении виновнику смертельного ДТП

Во вторник, 15 августа, прокуратура Калужской области рассказала о решении суда об отказе в досрочном освобождении.

Прокуратура приняла участие в рассмотрении судом ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.

В августе 2019 года осужденный управлял большегрузом. На дороге п. Анненки – мкр. Силикатный он стал виновником ДТП, в котором погиб мужчина, две женщины и двое детей.

Водителя осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный попросил об условно-досрочном освобождении, его поддержал представитель колонии.

Прокурор возразил, поскольку цель исправления не достигнута, достаточных сведений об этом в личном деле не имеется.

Суд учел позицию прокурора, в удовлетворении ходатайства отказал, мужчина продолжит отбывать наказание в колонии.

Ранее осужденный уже просил о досрочном освобождении, но получил отказ из-за того, что не возместил ущерб.

Само резонансное ДТП, напомним, произошло в августе 2019 года. Бетономешалка под управлением осужденного вылетела на встречку и врезалась в «Киа Спортэйдж», погиб водитель, две женщины и двое детей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.