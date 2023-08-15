ГИБДД Калуги проведет для жителей горячую линию

В УМВД по Калужской области состоится тематическая горячая телефонная линия, сообщили во вторник, 15 августа, в пресс-службе полиции.

Звонки будут приниматься в среду, 16 августа, с 17:00 до 18:00 по номеру 8(4842) 50-20-20. Жители региона смогут узнать о возможности получения государственных услуг, задать вопросы, касающиеся выдачи, замены водительских удостоверений и регистрации автотранспорта.

В работе горячей линии примут участие представители МРЭО УГИБДД УМВД России по Калужской области.

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