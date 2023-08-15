Правительство страны выделило Калужской области 610 миллионов рублей на расселение аварийных домов
Во вторник, 15 августа, губернатор Калужской области сообщил, что правительство РФ выделит 610 миллионов рублей на переселение людей из аварийного жилья.
Таким образом, Калужская область сможет досрочно закончить программу.
— Калужская область в числе 24 регионов, которым одобрено дополнительное финансирование программы, – сказал Владислав Шапша. – С тем, чтобы уже до конца этого года, на 2 года раньше срока, расселить жилфонд, признанный аварийным до 2017 года.
Губернатор отметил, что в Калужской области в 10 из 17 муниципалитетов уже завершили все мероприятия по действующей программе по расселению «аварийки». В регионе активно строят жилье для участников программы, до конца года введут в строй многоквартирные дома в Калуге, Кирове и поселке Товарково.
Губернатор отметил, что с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году жилищные условия улучшили 3 167 человек, расселен аварийный жилищный фонд площадью 48,7 тыс. кв. м.
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